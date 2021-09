Inundații de proporții în Mexic. 17 pacienți ai unui spital, decedați

”Ploile de ieri de la Hidalgo au condus la revărsarea râului Tula, care a inundat Spitalul General şi cauzat moartea a 17 persoane”, a anunţat marţi, într-un mesaj postat pe Twitter, Guvernul.

Preşedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador, supranumit AMLO, a deplâns într-un mesaj postat pe Twitter ”moartea a 17 pacenţi de la Spitalul Securităţii Sociale din cauza revărsării Rio Tula”.

”Este o zi foarte rea” pentru Mexic, a deplâns el.

Alte două persoane au murit din cauza unor inundaţii la Ecatepec, la periferia Ciudad de Mexico, unde numeroase străzi au fost acoperite de apă, potrivit presei mexicane.

O mare parte a ţării a fost afectată, în utimele zile, de precipitaţii puternice, care au condus la revărsarea unor cursuri de apă.

Directoarea generală a asigurărilor pe caz de boală, Zoé Robledo, care administrează spitalul afectat de aceste inundaţii, precizează într-un mesaj căruia i-a ataşat o înregistrare video că 56 de pacienţi erau spitalizaţi şi că, în câteva minute, spitalul a fost inundat, iar funcţionarea i-a fost compromisă.



Video has emerged showing an evacuation of a hospital in Tula, Mexico involving 57 people, as flash floods brought raging torrents.

The governor of the Hidalgo region says 17 patients have died. Possibly due to the loss of oxygen when the power went out.#Mexico #Tula pic.twitter.com/hf3Xt9Rj5r