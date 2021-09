Momentul în care zidul unei clădiri cedează în urma inundațiilor provocate de Ida. VIDEO

O femeie și fiul ei abia au scăpat cu viață în urma incidentului.

"Fiul meu și-a sunat tatăl pentru a-și lua rămas bun de la el. A crezut că va murit", a spus proprietara casei, amintindu-și cu groază de acel moment.

În imagini, se vede cum băiatul traversează subsolul deja inundat și se îndreptă spre scări. În momentul următor, unul dintre pereți cedează brusc, iar camera se umple rapid cu apă, în timp ce se aud țipetele femeii.

"Mulțumesc lui Dumnezeu că fiul meu a ajuns la scări, pentru că zidul a cedat și l-ar fi zdrobit", a mai spus proprietara casei.

Floodwaters blow through the wall of a NJ home trapping a mom and her son. @brian4NY talks to the woman trapped by the debris … how she and her son got out … on News 4 at 4pm #nbc4ny pic.twitter.com/d8BgVlHjbt