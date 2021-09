Dezastrul lăsat în urmă de Ida: 58 de morți. “Apa mi-a ajuns până la gât. Un vecin de la etajul doi m-a prins de mână”

Rămășițele furtunii tropicale Ida au făcut mai mult rău decât ochiul ciclonului. A început ca un urgan de categoria patru, a pierdut mult din intensitate, dar a adus ploi ca la potop şi inundaţii catastrofale. Cel puțin 58 de oameni au murit.

Cei mai mulți - înecați în mașini sau in apartamentele de la demisol, în special din New York și New Jersey. Președintele Joe Biden pledează pentru investiții de proporții, menite să contracareze efectele crizei climatice.

Puhoaiele s-au revărsat peste New York. In Brooklyn și Queens, dar și în Manhattan, apele au acoperit străzile și au năvălit în casele oamenilor. Mai ales în apartamentele de la subsol ori demisol, puținele locuințe accesibile ca preț, într-una dintre cele mai scumpe piețe imobiliare din lume.

Danny Ong, locuitor NY: “Apa mi-a ajuns până la gât. Aşa că, un vecin de la etajul doi m-a prins de mână, iar eu o ţineam pe soţia mea de mână ca să putem să ieşim de la subsol”.

Mike Ferraro: „Am încercat să ieșim prin față, dar apa venea tot mai multă. N-am putut ține ușa închisă. Ne-am întors în casă și am încuiat ușa, eram practic captivi în apartament. Noroc că am putut scoate grațiile de la ferestre și am ieșit pe geam. Apa ne venea deja până la piept, a fost o nebunie. M-am ținut strâns de gard ca să scap cu viață”.

Kerri Corrado: “Îngrozitor, în 5-10 minute, tot ce aveam în casă plutea”.

O femeie de 48 de ani n-a putut fi salvată, în pofida eforturilor disperate ale vecinilor.

Jayson Jordan, locuitor NY: “Femeia era în casă. Şi când a văzut că apa întră în locuinţă cu viteză a fugit la uşă încercând să iasă. Dar pe când a ajuns la uşă presiunea apei a blocat ieşirea şi nu a mai putut înainta. A strigat ‘Ajutor, Ajutor!’ I-am sărit toţi în ajutor şi am încercat să o scoatem. Dar presiunea apei era atât de puternică încât nu am putut împinge uşa”.

Zeci de oameni au murit înecați în mașinile prinse în mijlocul puhoaielor.

Bill de Blasio, primar New York: “Trăim într-o nouă lume, asta e realitatea căreia trebuie să-i facem față”.

Gov. Kathy Hochul: „’Fără precedent’ este puțin spus. N-am știut că între 20:50 și 21:50 se va revarsa literalmente cerul și va năvăli cascadă Niagara pe străzile New York-ului. Putea fi asta anticipat? Și eu aș vrea să știu!”.

Joe Biden, președinte SUA: „Uraganul Ida, incendiile din Vest, viitură fără precedent din New York și New Jersey, toate ne amintesc că traversăm deja o criză climatică. Trebuie să fim mai pregătiți, trebuie să luăm măsuri”.

Președintele Biden a decretat stare de urgență în New Jersey și New York, astfel încât aceste state vor putea accesa rapid fondurile speciale destinate situațiilor de calamitate.