„Inundații de o amploare neobișnuită" în Europa. Sunt „zone de dezastru", cu „oameni culeși de pe acoperișuri"

Potrivit unui bilanț încă provizoriu, viiturile au luat cinci vieți în Polonia, trei în Austria și una în Cehia. Guvernul polonez a declarat stare de dezastru și a alocat peste 230 de milioane de euro în sprijinul persoanelor afectate de ape. Nivelul Dunării crește amenințător în Budapesta și în Bratislava.

Periferia capitalei austriece a fost afectată serios după ce precipitațiile record căzute în ultimele zile au umflat dramatic râul Viena.

Andrea Zefferer, purtătorul de cuvânt al Wiener Linien:

"Am fost siliți să întrerupem imediat alimentarea cu electricitate în zonele amenințate de ape. Am activat barajele și am plasat saci cu nisip ca să împiedice apa să pătrundă".

Michael Ludwig, primarul Vienei: "Sunt inundații de o amploare neobișnuită, ceva ce se întâmplă o dată la 100 de ani. Și nivelul Dunării este enorm. Restaurantele de pe cele două maluri au fost inundate".

Autoritățile au decretat "zone de dezastru" pentru 24 de localități din nord-estul provinciei Austria Inferioară, care înconjoară capitala Viena.

Johanna Mikl-Leitner, guvernatorul Austriei Inferioare:

"Trăim ore dramatice în Austria Inferioară. Pentru mulți localnici sunt, probabil, cele mai grele ore din viețile lor".

În urma ploilor, afluenți ai Dunării care au în mod obișnuit abia au o palmă adâncime s-au transformat în fluvii vijelioase. Apele au ieșit din matcă și au acoperit șosele, localități și păduri. Cancelarul Nehammer a mobilizat armata pe teren.

În Cehia și Polonia, apele au început să se retragă, iar localnicii descoperă dezolați dezastrul lăsat puhoaiele care au măturat localități întregi la sfârșitul săptămânii.

Zeci de mii de oameni au fost evacuați în Cehia

Imagini dramatice au fost surprinse într-o localitate de la granița Cehiei cu Polonia. Un pompier aflat în misiune a fost doborât de curentul puternic. Era bine prins de frânghii si a reușit să se salveze.

Inundaţiile înregistrate în unele părţi ale oraşului Ostrava, o capitală regională din nord-estul Cehiei, au determinat închiderea unei centrale electrice, lăsând populația fără curent și apă caldă.

Zeci de mii de oameni au fost evacuați din zonele inundate.

Jindrich Stefek, echipa de salvare din Cehia: "Știm de oameni blocați în mijlocul puhoaielor, dar curenții sunt prea puternici ca să putem ajunge la ei cu barca. Căutam o soluție alternativă".

Scene similare sunt și în Polonia.

Tomek Sulime, locuitor din Klodzko: "Am câțiva prieteni acolo, stau pe acoperișuri așteptând să fie salvați".

Am un atelier de tâmplărie pe strada asta, cam pe unde se învolburează acum apa murdară. Am pierdut tot".

Autoritățile locale au luat, totuși, numeroase măsuri pentru a limita pagubele. Au ridicat bariere anti-inundaţii, au pregătit saci de nisip și au golit rezervoarele de lângă baraje.

În Praga, o poartă de oţel, de un metru grosime, a fost folosită pentru a închide aşa-numitul Canal al Diavolului sau Certovka, ce traversează oraşul. Poarta face parte dintr-o reţea naţională de apărare împotriva apelor revărsate, instalată după inundaţiile din 1997 şi 2002. De asemenea, locuitorii celor mai expuse zone au fost evacuați preventiv. Oficialii cehi nu și-au ascuns frustrarea provocată de cei care nu s-au supus instructiunilor.

Vit Rakusan, ministrul de Interne al Republicii Cehe: "În Karlovice, un elicopter culege oameni de pe acoperișuri și din poduri, e vorba de oameni care nu s-au conformat ordinelor de evacuare. Acum avem paramedici, polițiști și pompieri care își pun viața în pericol pentru alții".

Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că vor fi activate fonduri în sprijinul țărilor europene afectate de acest val de inundații.

