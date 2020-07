Inundații catastrofale în Japonia. Cel puțin 70 de oameni au murit în urma ploilor torențiale

63 dintre cele 70 de victime proveneau din prefectura Kumamoto, cea mai afectată de această serie de intemperii. O persoană nu prezintă semne vitale, însă decesul său nu a fost deocamdată confirmat oficial. Alte treisprezece sunt date dispărute în regiunea Kyushu.

Potrivit autorităţilor, 102 râuri din douăsprezece prefecturi s-au revărsat peste maluri şi au fost înregistrate 302 de cazuri de pagube materiale în urma alunecărilor de teren în 27 de prefecturi.

Japan warned of more rainfall, landslides as flood death toll hits 20 The death toll from floods and landslides unleashed by torrential rains on Japan's southern island of Kyushu has risen to 20, with 14 people missing, according to public broadcaster NHK.#Japanflood #Tokyo2020 pic.twitter.com/hNP5Ipybuo