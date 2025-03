Interviu cu medicul care l-a salvat pe Papa Francisc: ”În 28 februarie ne-a spus cu glas șoptit: E rău. Era conștient”

Medicul a afirmat că cel mai greu a fost în noaptea de 28 februarie, când Papa Francisc a spus șoptit: ”Este rău”.

Papa se afla atunci în spitalul Gemelli de 14 zile. Brusc, starea lui s-a înrăutățit. Avea bronhospasm și cerea aer.

"Da, cel mai rău. Pentru prima dată am văzut lacrimi în ochii unor oameni din jurul lui. Oameni care, mi-am dat seama în acest timp în spital, îl iubeau sincer, ca pe un tată. Eram cu toții conștienți că situația se deteriorase și mai mult și că exista riscul să nu supraviețuiască", a declarat Sergio Alfieri, medicul Papei Francisc, pentru Corriere della Sera.

"A trebuit să alegem dacă să ne oprim și să-l lăsăm să plece sau să forțăm și să încercăm cu toate medicamentele și terapiile posibile, cu riscul foarte mare de a afecta alte organe. Și în cele din urmă am ales această cale.”, a explicat medicul.

Întrebat cine a luat această decizie dificilă, profesorul Alfieri a spus că Papa Francisc.

Profesorul Sergio Alfieri: ”Sfântul Părinte decide întotdeauna. El a delegat orice tip de alegere în materie de sănătate lui Massimiliano Strappetti, asistentul său medical personal, care cunoaște perfect dorințele Suveranului Pontif'.

Jurnalist: Și ce v-a spus el?

Profesorul Sergio Alfieri: ”Încercați totul, nu renunțați. Asta am gândit și noi cu toții. Și nimeni nu a renunțat".

La o zi după întoarcerea Papei la Santa Marta, profesorul Sergio Alfieri s-a întors la muncă la spitalul Gemelli.

Coordonator al echipei medicale care l-a tratat pe Suveranul Pontif, în aceste 38 de zile de spitalizare a fost mereu alături de acesta, ocupându-se și de comunicarea dintre interior și exterior.

Papa Francisc și-a dat seama că este în pericol de moarte

"Da, și pentru că a fost mereu vigilent. Chiar și atunci când starea lui se înrăutățea, era pe deplin conștient. Noaptea aceea a fost teribilă, el știa, ca și noi, că s-ar putea să nu treacă peste noapte. Am văzut omul suferind. Cu toate acestea, din prima zi ne-a cerut să îi spunem adevărul și a vrut ca noi să spunem adevărul despre starea sa", a mai declarat medicul.

De altfel, așa se explică faptul că buletinele de informații despre starea sa de sănătate erau atât de detaliate.

"Am comunicat partea medicală secretarilor și ei au adăugat celelalte informații pe care Papa le-a aprobat apoi, nimic nu a fost schimbat sau omis vreodată. El are oameni care sunt acum ca niște membri ai familiei, sunt cu el tot timpul", spune Alfieri.

"Timp de câteva zile am riscat afectarea rinichilor și a măduvei, dar am continuat, apoi organismul a răspuns la tratament și infecția pulmonară a cedat".

Cu toate acestea, a existat o altă criză.

"Ieșeam din cea mai grea perioadă, în timp ce mânca, Papa Francisc a regurgitat și a inhalat. A fost al doilea moment cu adevărat critic, pentru că în aceste cazuri - dacă nu ești salvat rapid - riști moartea subită, precum și complicații la plămâni, care erau deja cele mai compromise organe. A fost groaznic, chiar am crezut că nu vom reuși", a povestit profesorul.

Iar Papa Francisc a fost conștient tot timpul despre starea sa.

"Da, ne-a spus. A fost mereu conștient de toate, dar cred că conștiința lui a fost și motivul care l-a ținut în viață".

"În trecut, când am vorbit, l-am întrebat cum își menține acest ritm și el mi-a răspuns întotdeauna: "Am o metodă și o regulă". În afară de o inimă foarte puternică, el are resurse incredibile. Cred că și faptul că întreaga lume se ruga pentru el a contribuit la acest lucru".

Jurnalist: Spuneți asta ca un credincios?

Profesorul Sergio Alfieri: ”Există o publicație științifică potrivit căreia rugăciunile dau putere bolnavilor, în acest caz întreaga lume se ruga. Pot spune că de două ori situația a fost pierdută și apoi s-a întâmplat ca un miracol. Desigur, a fost un pacient foarte cooperant. A urmat toate terapiile fără să se plângă vreodată.”

Papa Francisc a făcut cinste cu pizza când s-a simțit mai bine

"De îndată ce a început să se simtă mai bine, a cerut să meargă prin secție. L-am întrebat dacă vrea să închidem camerele pacienților internați, dar el a căutat în schimb privirea celorlalți pacienți. Se deplasa în scaunul cu rotile, într-o zi a părăsit camera de cinci ori, poate chiar mai mult. Și apoi a fost seara cu pizza".

"A dat bani unuia dintre angajați și a oferit pizza celor care l-au ajutat în acea zi. A fost o îmbunătățire continuă și mi-am dat seama că a decis să se întoarcă la Santa Marta când, într-o dimineață, mi-a spus: "Sunt încă în viață, când mergem acasă?". A doua zi s-a uitat pe fereastră, a pus mâna pe microfon și s-a adresat doamnei cu flori galbene. Mi s-a părut un semnal clar de a spune că m-am întors și sunt în toate mințile". - a mai povestit medicul.

