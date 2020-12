Informații false privind vaccinul anti-Covid, demontate. Ace care dispar și asistenta moartă din Alabama

BBC a adunat o parte dintre aceste informații care circulă în mediul online și a demonstrat că nu sunt reale.

În mediul online circulă imagini cu persoane care se vaccinează. Astfel, în grupurile anti-vaccin au apărut teorii conform cărora seringile nu sunt reale, iar acele „dispar”. Astfel, adepții teoriilor conspiraționiste, „demonstrează” că autoritățile încearcă să promoveze un vaccin care de fapt nu există.

O postare de acest gen distribuită pe Twitter a strâns peste 20.000 de like-uri și a fost vizualizată de jumătate de milion de persoane.

În poza care însoțește postarea este prezentat un medic care folosește o seringă sigură, al cărei ac se retrage în corpul dispozitivului după ce este folosit, pentru a proteja persoana care administrează vaccinul de înțepături accidentale. Acest tip de seringă este folosit de mai mult de 10 ani.

Printre pozele considerate false se numără și una în care este vaccinat un politician australian, dar acul este încă acoperit. În acest caz, poza a fost făcută după ce politicianul s-a vaccinat antigripal în luna aprilie, iar acul era acoperit pentru că vaccinul fusese deja administrat, dar fotografii nu au reușit să surprindă momentul.

Autoritățile sanitare din Alabama au emis un comunicat în care condamnă „dezinformarea”, după ce o poveste falsă a apărut în mediul online. Conform acesteia, o asistentă în vârstă de 40 de ani ar fi murit după ce i-a fost administrat vaccinul anti-Covid.

După ce le-a fost adusă la cunoștință postarea care circula pe Facebook, autoritățile au verificat în fiecare spital în care au fost administrate vaccinuri și au confirmat că nicio persoană nu a murit în urma vaccinării.

