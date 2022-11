Indiciul care l-a determinat pe un bărbat să meargă la medic. Diagnosticul l-a devastat

El a crezut că acesta ar fi fost si motivul pentru care starea lui nu era tocmai bună, potrivit metro.co.uk.

Ryan LLoyd, acum în vârstă de 26 de ani, s-a simțit îngrozitor de rău după ce a vizitat un târg de Crăciun în 2018. Acolo a băut trei beri.

Bărbatul a pierdut 2,5 kilograme în următoarele luni.

După ce Ryan, care lucrează ca profesionist în achiziții și transport, a început să se confrunte cu dureri de spate „chinuitoare”. În urma unei scanări CT și a unei biopsii, medicii au descoperit că avea cancer.

El a fost diagnosticat cu limfom Hodgkin în stadiul patru, în 2019, care este un tip de cancer de sânge și i s-a spus că acesta era prezent în măduva osoasă, șolduri, coloana vertebrală, gât și splină.

„M-am gândit instantaneu la ce este mai rău, dar eram fericit într-un fel pentru că am știut în sfârșit de ce mă simțeam atât de rău – de fapt, exista un motiv. A ști că primul semn a venit de la câteva băuturi nevinovate a fost cu adevărat ciudat. Nu reacționasem așa la bere până acum”, a declarat el.

Bărbatul a trecut prin șase luni de chimioterapie, începând din iunie 2019, în unitatea Teenage Cancer Trust (TCT) de la spitalul Queen Elizabeth din Birmingham.

Iubita lui, Jess, pe care a cunoscut-o la universitate în 2015, și părinții săi au făcut i-au ținut companie pe rând în acea perioadă, iar el a primit vestea că s-a vindecat în ianuarie 2020.

Din păcate, controalele din 2021 au descoperit nereguli în numărul lui de celule roșii din sânge și, după mai multe biopsii, bărbatului i s-a dat vestea zdrobitoare că boala i-a revenit – de data aceasta la gât și la splina.

Din cauza restricțiilor Covid, lui Ryan nu i s-a permis să aibă companie în spital, în timp ce făcea chimioterapie.

În iulie 2021, Ryan a primit vestea că este din nou sănătos și a hotărât să o ceară în căsătorie pe Jess, iubita sa.

„M-am gândit că dacă putem învinge asta, putem trece prin orice împreună”, a declarat el.

Într-o călătorie în Țara Galilor, în august 2021, planurile lui s-au realizat și a pus întrebarea. Acum, cuplul plănuiește nunta.

