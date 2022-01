Incitare vs. libertate de exprimare. 2021, anul în care „giganții” IT i-au pus pumnul în gură lui Donald Trump

Getty

După asaltul de la Capitoliu, care a avut loc pe 6 ianuarie 2021, rețelele de social media s-au împărțit în două. O dată despre evenimentul din Washington, iar în al doilea rând despre sentința primită de Donald Trump pe platformele online.

Anarhia care avut loc în capitala Statelor Unite a avut efecte majore și în social media. Mai exact, presa de peste Ocean l-a acuzat pe Donald Trump că și-ar fi manipulat susținătorii prin intermediul platformelor sociale pentru a lua cu asalt Capitoliul, în timpul certificării în Congres a victoriei lui Joe Biden și Kamala Harris.

Ulterior, Trump a dezmințit acest lucru, dar ce a urmat a fost un adevărat „boom” virtual. La câteva zile distanță de la episodul Washington, giganții IT s-au pus la masa negocierilor, iar miza a fost, bineînțeles, Donald Trump. Fostul președintele american a fost subiectul pricipal al unei decizii comune în mediul online, care a devenit, treptat, al doilea șoc al începutului de an.

Astfel, platformele Facebook, Instagram, Twitter, Reddit, Spanchat YouTube, Gettr, Rumble, Gab, Triller și Twitch i-au pus pumnul în gură lui Donald Trump, suspendându-i acestuia accesul pe aceste platforme cruciale. Decizia a venit pe baza faptului că aceste rețele sociale nu pot și nu trebuie să fie folosite pentru instigări de niciun fel. Apoi, ceilalți giganți americani precum Apple și Google s-au răzvrătit împotriva lui Trump. Concret, cele două mari companii au suspendat de pe platformele lor celebra aplicație folosită de susținătorii lui Trump: Parler. Aici, la acea vreme, mesajele care incitau la violență erau omniprezente.

Trump avea 89 de milioane de urmăritori pe Twitter, 33 de milioane pe Facebook şi 24,5 milioane pe Instagram în momentul în care a fost blocat, potrivit unei prezentări de pe site-ul companiei sale.

Twitter

Încă de la declararea oficială a candidaturii sale în 2015, Donald Trump a beneficiat de un număr mare de susținători activi pe rețelele de socializare. În calitate de președinte, Trump a preferat să comunice prin intermediul rețelelor de socializare, anunțând acolo schimbările de politică și concedierile membrilor personalului. Postările sale au pus accentul pe nemulțumirile politice, a promovat teorii ale conspirației și i-a atacat pe cei pe care îi considera dușmani.

Pseudonimul @realdonaldtrump adunase 88,7 milioane de urmăritori până în momentul în care Twitter l-a suspendat în ianuarie 2021.

Când Trump și-a anunțat campania prezidențială în 2015, avea 2,98 milioane de urmăritori. Ulterior, numărul de urmăritori a crescut rapid. Mulți dintre urmăritorii săi erau însă conturi false și roboți Twitter: o analiză din mai 2017 a concluzionat că, din cei 30 de urmăritori de la acea vreme, 30. 9 milioane de urmăritori ai contului personal de Twitter al lui Trump, 51% erau reali și 49% erau falși.

La jumătatea anului 2018, Twitter a efectuat o campanie de „curățenie” a conturilor false la nivelul întregului site, reducând numărul total de utilizatori ai site-ului cu aproximativ 6%. Ca urmare, Trump a pierdut sute de mii de urmăritori atunci. Tot atunci, Trump s-a răzvrătit împotriva Twitter, față de această „curățenie” de amploare, ba chiar a avut și o întâlnire cu directorul executiv al Twitter, Jack Dorsey. În octombrie 2018, grupul de cercetare SparkToro a estimat că peste 60% dintre urmăritorii lui Trump erau „bots, spam, inactivi sau propagandă” - un procent semnificativ mai mare decât cel al urmăritorilor altor conturi de Twitter ale politicienilor americani.

De-a lungul președinției sale, Trump a părut frecvent să dea ordine prin intermediul tweet-urilor sale. Nu a fost clar dacă aceste tweet-uri erau directive oficiale. Un purtător de cuvânt al Arhivelor Naționale ale SUA declara că tweet-urile lui Trump sunt considerate documente prezidențiale.

În 2017, Departamentul de Justiție a susținut într-un caz în instanță că tweet-urile lui Trump erau "declarații oficiale ale președintelui Statelor Unite.

Tot în 2017, Trump a fost descris ca fiind „probabil primul președinte 'social media'” într-un articol publicat pe site-ul CNN. După învestirea lui Trump, acesta a preluat controlul contului oficial de Twitter al președintelui SUA (@POTUS), care fusese creat de Obama. Primele tweet-uri ale lui Trump în calitate de președinte au fost făcute de pe contul său personal, dar el a folosit ambele conturi. După ce Joe Biden a câștigat alegerile prezidențiale din noiembrie 2020, Twitter a declarat că intenționează să îi predea contul @POTUS lui Biden la învestirea sa, la 20 ianuarie 2021, ceea ce s-a și întâmplat.

Tot pe Twiiter, Trump a lansat o sumedenie de mesaje, despre orice personaj, țară, presă și chiar teorii ale conspirației despre COVID-19.

Contul personal de Twitter al lui Trump a fost dezactivat timp de unsprezece minute pe 2 noiembrie 2017. Contul oficial @POTUS a rămas online în perioada în care contul personal a fost scos din funcțiune. Angajatul Twitter care a dezactivat contul a fost Bahtiyar Duysak, care a dezactivat contul în ultima sa zi de lucru înainte de a se întoarce în țara sa de origine, Germania. Într-un tweet din ziua următoare, Trump s-a referit la el ca la un „angajat necinstit”.

La 6 ianuarie 2021, la scurt timp după ce Trump a încărcat un mesaj video în care a repetat afirmațiile false potrivit cărora alegerile prezidențiale au fost furate, videoclipul a fost eliminat de Twitter, Facebook și YouTube pentru că a încălcat politicile site-ului privind „integritatea civilă” și dezinformarea electorală.

Facebook

Cândva un fan al platformei, Donald Trump a fost blocat să posteze conținut nou pe Facebook și Instagram începând cu 6 ianuarie 2021. În acea zi, pe fondul atacului de la Capitoliu, în timp ce Congresul număra voturile electorale, Trump a postat un scurt videoclip. Facebook l-a eliminat și i-a blocat lui Trump posibilitatea de a posta conținut nou pe ambele platforme. Vicepreședintele pentru integritate al Facebook, Guy Rosen, a explicat că videoclipul „contribuie mai degrabă la riscul de violență în curs de desfășurare decât să îl diminueze".

A doua zi, Facebook a declarat că bsuspendarea contului va rămâne cel puțin până la sfârșitul mandatului lui Trump, la 20 ianuarie. La 5 mai 2021, după ce a analizat dacă să restabilească contul lui Trump, Consiliul de Supraveghere al Facebook a menținut suspendările lui Trump pe Facebook și Instagram, dar a instruit Facebook să reevalueze interdicția pe termen nelimitat în termen de șase luni, declarând că „nu este permis ca Facebook să țină un utilizator în afara platformei pentru o perioadă nedefinită, fără niciun criteriu care să precizeze când sau dacă contul va fi restabilit sau nu”.

Trump a dat în judecată Facebook, Google și Twitter

O lună mai târziu, Facebook a decis să prelungească interdicția lui Trump la doi ani, deoarece acțiunile sale „merită cea mai mare sancțiune disponibilă în cadrul noilor protocoale de aplicare a legii”, și să reexamineze cazul său nu mai devreme de ianuarie 2023.

La 7 iulie 2021, Trump a intentat un proces colectiv împotriva Facebook, Google și Twitter, afirmând că acestea s-au angajat în „cenzura ilegală și rușinoasă a poporului american”. Experții juridici au declarat că procesul avea puține șanse de succes.

În 2017, Facebook a informat comisiile Camerei Reprezentanților și Senatului în cadrul investigațiilor acestora privind interferența Rusiei în alegerile din SUA. În cadrul audierilor, Facebook a dezvăluit că acele conturi legate de guvernul rus au cumpărat reclame pe Facebook în valoare de aproximativ 100.000 de dolari în timpul campaniei electorale. În replică, Trump a criticat Facebook într-o serie de tweet-uri pe 27 septembrie 2017. „Facebook a fost întotdeauna anti-Trump”, a spus el, extinzând simultan aceeași critică la „rețelele”, The New York Times și The Washington Post.

Instagram

Inițial, Trump și-a folosit contul personal de pe Instagram (@realDonaldTrump) în principal pentru a împărtăși fotografii personale, inclusiv imagini cu el însuși alături de nepoții săi. În septembrie 2015 - având atunci aproximativ 377.000 de urmăritori - a folosit platforma pentru a lansa un anunț politic. Această reclamă, intitulată „Act of Love”, îl ataca pe adversarul din alegerile primare Jeb Bush pe tema imigrației. Împreună cu răspunsurile lui Bush, a demonstrat că Instagram poate fi un instrument politic și nu doar o aplicație personală de partajare a fotografiilor.

Când Trump a devenit președinte, contul său personal ajunsese la peste 5 milioane de urmăritori.

YouTube

Din 2011 până în 2013 sau 2014, Trump a creat peste 80 de episoade ale unui vlog pe YouTube numit „From the Desk of Donald Trump”. În acesta, el a discutat o varietate de subiecte, de la probleme serioase precum Războiul Civil din Libia, Obamacare și piața americană a muncii până la chestiuni mai puțin importante, inclusiv petrecerea Vanity Fair de la Oscaruri și antipatia sa față de reclamele lui Mike McGlone la întrebările retorice pentru GEICO.

În mai multe episoade, el a speculat cu privire la o posibilă candidatură prezidențială în 2012, care nu s-a concretizat niciodată, dar multe dintre temele prezentate în vlog au făcut parte din campania sa de succes din 2016. Până în iunie 2017, majoritatea acestor videoclipuri nu mai erau disponibile pe YouTube sub contul lui Trump.

Contul YouTube al lui Trump a fost suspendat pentru încălcarea politicilor pentru cel puțin șapte zile pe 13 ianuarie 2021, în urma atacului de la Capitoliul Statelor Unite. În această perioadă nu a mai fost posibilă încărcarea de videoclipuri noi pe site. Pe 26 ianuarie 2021, YouTube a prelungit interdicția, declarând: „Având în vedere preocupările legate de potențialul continuu de violență, canalul Donald J. Trump va rămâne suspendat. Echipele noastre rămân vigilente și monitorizează îndeaproape orice noi evoluții”. La 4 martie 2021, CEO-ul YouTube, Susan Wojcicki, a declarat că YouTube va ridica suspendarea canalului lui Donald Trump atunci când "riscul de violență a scăzut. La 7 iulie 2021, Trump a intentat un proces colectiv împotriva YouTube și a CEO-ului său.

Parler și marea migrație trumpistă

Parler, o platformă de socializare lansată în 2018, a atras încă de la început susținători ai lui Donald Trump. Campania lui Trump are un cont Parler, deși Trump însuși nu are un cont personal de la începutul lunii ianuarie 2021. Printre alți utilizatori Parler se numără fostul director de campanie al lui Trump, Brad Parscale, fiul lui Trump, Eric Trump, senatorul Ted Cruz și secretarul de presă al Casei Albe, Kayleigh McEnany. După ce Facebook a interzis grupul "Stop the Steal" la câteva zile după alegerile din noiembrie 2020, multe dintre aceste persoane s-au mutat pe Parler. Au existat speculații că Donald Trump s-ar putea muta la Parler, deși platforma a rămas relativ mică în comparație cu platforma Twitter cu care era obișnuit. La 13 ianuarie 2021, CNN a raportat că Jared Kushner, ginerele lui Trump, i-a împiedicat pe oficialii lui Trump să îi ofere lui Trump o prezență pe platformele Parler și Gab, după ce fostul președinte a fost suspendat pe Twitter și pe alte platforme importante de socializare.

Asul din mânecă al lui Donald Trump

La scurt timp după ce a părăsit Casa Albă, Trump a înființat în mod discret Trump Media and Technology Group, în februarie 2021, o companie care nu s-a bucurat de o finanțare semnificativă. La 21 martie, Trump a postat o declarație pe noul său site, 45office.com, care a fost „apreciată și împărtășită” de sute de mii de ori pe Facebook și Twitter.

În aceeași zi, consilierul lui Trump, Jason Miller, a afirmat la Fox News că Trump „se va întoarce în social media probabil în aproximativ două sau trei luni” prin fondarea unei noi rețele care va „redefini complet jocul”. El a spus că se aștepta la „zeci de milioane” de utilizatori.

La 20 octombrie 2021, Trump Media and Technology Group a obținut sute de milioane de dolari în finanțare, acceptând să fuzioneze cu Digital World Acquisition, iar în aceeași zi a fost anunțată crearea anticipată a unei aplicații de social media numită „Truth Social”. Comitetul Național Republican a trimis un e-mail a doua zi prin care le cerea susținătorilor să se alăture Truth Social. Platforma urma să intre în versiune beta limitată în noiembrie 2021 pe iOS prin intermediul App Store al Apple înainte de o lansare publică completă în 2022.