Incidente șocante în Nigeria. Proteste împotriva violenței poliției, reprimate cu focuri de armă

Nigerienii au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva SARS - o unitate de poliție criticată la scară largă și acuzată de numeroase abuzuri.

Șocant este că, marți, poliția a deschis focul asupra protestatarilor din Lagos. Două persoane au fost împușcate, după ce mai mult de 20 de ofițeri au început să tragă asupra manifestanților din districtul Lekki, transmite SkyNews.

Situation report from Lekki Toll Gate: Armed police dey shoot as #EndSARS protesters tanda gidi gba say dem no dey go anywia.

????: Davido/Instagram pic.twitter.com/ryG23jquIU