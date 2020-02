Incident terorist în Londra. Poliția a împușcat un bărbat care ar fi înjunghiat mai mulţi trecători

„Un bărbat a fost împuşcat de ofiţeri înarmaţi în Streatham (sudul Londrei). În acest moment, se crede că mai multe persoane au fost înjunghiate. Circumstanţele sunt cercetate; incidentul a fost declarat de natură teroristă”, a scris Poliţia Metropolitană pe pagina sa de Twitter, conform Reuters.

„Vă rugăm să evitaţi zona cât timp serviciile de urgenţă se ocupă de incidentul din Streatham”, a mai postat Poliţia Metropolitană.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates