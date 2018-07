Incident în sala în care Trump și Putin susțin conferința de presă comună. Bărbat scos cu forța

Un bărbat a fost scos cu forța din încăpere, deși personalul de securitate i-au cerut inițial pașnic să părăsească camera, însă el s-a întors.

Bărbatul este un jurnalist american de la publicație The Nation, potrivit jurnaliștilor care au fost prezenți la incident, însă acest lucru nu a fost confirmat.

Acesta avea în mâini o coală de hârtie pe care scria: ”Tratatul de interzicere a armelor nucleare”.

Retweeted ABC News Politics (@ABCPolitics):

A man was ejected from the room ahead of Pres. Trump's joint presser with Russian Pres. Putin after he held up a sign that reads, "Nuclear Weapon Ban Treaty" https://t.co/PZCytfOpcy pic.twitter.com/WoBBLzU0co