Gestul făcut de Donald Trump atunci când a strâns mâna cu Vladimir Putin. FOTO

”Ar putea fi doar unghiul fotografiei, dar președintele Trump apare în această fotografie în timp ce atinge manșeta cămășii lui Vladimir Putin. Ciudat? Verifica numărul firelor de bumbac, poate?”, a scris jurnalistul BBC Stuart Hughes pe Twitter.

It could be just the angle of the photo but President Trump appears from this @Reuters photo to be touching Vladimir Putin's shirt cuff. Strange? Checking the cotton thread count, perhaps? pic.twitter.com/4ddqh7CJNE