Incident armat în Glasgow. Mai multe persoane ar fi fost înjunghiate

O parte din centrul orașului Glasgow a fost închis de forțele de ordine, conform publicației The Sun.

Poliția Scoțiană nu a confirmat încă natura incidentului, dar un bărbat a fost văzut părăsind o clădire cu mâinile în sus, notează BBC.

Consiliul Local al orașului Glasgow a anunțat că anumite părți din strada West George și Renfield Street au fost închise.

Around 20 police vehicles, armed officers, sniffer dogs and riot shields are on the scene at West George Street in Glasgow. Lots of shouting and huge number of paramedics in hazmat suits @LBC pic.twitter.com/tY30DlToL3