Explozie urmată de incendiu la sediul FSB din Rostov. Cel puţin o persoană a murit şi două au fost rănite

Agenţiile de presă ruseşti citează serviciile de urgenţă care au declarat că o persoană a fost ucisă şi alte două au fost rănite, scrie Reuters.

Imagini surprinse la faţa locului arătau o coloană groasă de fum negru care se ridica în aer în apropierea unor blocuri de locuinţe şi a unui centru comercial din Rostov, capitala unei regiuni ce se învecinează cu părţi din estul Ucrainei, conform News.ro.

The headquarters of the Russian security service FSB in Rostov is on fire after a major explosion.

