Incendiu puternic pe o platformă petrolieră din Mexic. Doi muncitori au murit

Chiar în largul extremităţii sudice a Golfului Mexic, relatează Reuters şi AFP, citează news.ro.

Compania Pemex a anunţat că i-a găsit pe toţi ceilalţi lucrători, dar a precizat că producţia de petrol este afectată major de incendiu.

Vineri dimineaţă, compania Pemex anunţase că şase persoane au fost rănite în urma incendiului, dar nu este clar dacă victimele se află printre cei şase răniţi. Un comunicat al Pemex a indicat că 321 din cele 328 de persoane care lucrau pe platformă au fost evacuate cu succes.

În imaginile video care circulă pe reţelele sociale se vede cum platforma masivă şi încrengătura ei de conducte sunt cuprinse de flăcări, în timp ce ambarcaţiuni din apropiere încearcă să stingă focul cu furtunuri cu apă.

