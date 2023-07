Incendiu în centrul Moscovei, pe acoperişul clădirii în care se află două restaurante renumite

”În centru, clădirea de la numărul 26 de pe bulevardul Tverskoi a luat foc. În ea se află restaurantele Puşkin şi Tourandot”, declară o sursă agenţiei oficiale ruse de presă.

Restaurantul a fost evacuat, declară telefonic agenţiei acest oficial.

”Oameni au fugit în stradă (...). Sunt peste 100 de persoane în clădire”, declară el.

Pompieri au stins focare de incendiu sub cerul liber, pe clădire, anunţă serviciul de presă al Ministerului rus pentru Situaţii de Urgenţă.

The restaurant "Cafe Pushkin" is on fire in Moscow.#Russia #Moscow #RussiaIsOnFire pic.twitter.com/S0R8yZD3yk