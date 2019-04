Incendiu pe Esplanada Moscheilor din Ierusalim. VIDEO

Incidentul a survenit aproximativ în aceeaşi perioadă în care catedrala Notre-Dame din Paris era cuprinsă de un incendiu masiv.

Flăcările au deteriorat o cabină de pază situată deasupra unei încăperi de rugăciune, a precizat Waqf, o fundaţie musulmană sub control iordanian care administrează acest sit. Flăcările au fost ''stinse rapid'', a precizat poliţia israeliană, care a adăugat că sunt investigate cauzele incendiului.

Fundaţia musulmană a indicat că incendiul a fost provocat de copii care se jucau, fără să specifice alte detalii.

Esplanada Moscheilor, al treilea loc sacru al islamului, este situat în oraşul vechi, în partea de est a Ierusalimului, regiune palestiniană ocupată şi anexată de Israel în 1967.

Situl este, de asemenea, cel mai sacru loc pentru evrei, care îl denumesc Muntele Templului. Evreii nu au voie să se roage aici. Toate căile de acces sunt controlate de forţele israeliene.

