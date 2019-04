Stare de şoc în Franța după dezastrul de la Notre-Dame. Miliardarii care şi-au anunţat donaţiile

Catedrala Notre-Dame va fi reconstruită, promite preşedintele Emmanuel Macron, care lansează o strângere de fonduri internaţională pentru începerea lucrărilor.

Reacțiile după catastrofalul incendiu au apărut rapid în Franța și în străinătate. Printre primii care au promis bani se numără miliardarul François-Henri Pinault, care a anunţat o donaţie de 100 de milioane de euro şi magnatul Bernard Arnault, care plusează cu 200 de milioane de euro.

Sute de parizieni şi-au petrecut noaptea în apropierea catedralei Notre Dame. Mulţi dintre ei aveau lacrimi în ochi şi erau în stare de şoc la vederea dezastrului care a lovit simbolul Parisului.

Mulţimea a început să cânte imnuri religioase şi să spună rugăciuni

"Am plâns mult când am auzit ştirile. De obicei, trec pe lângă catedrala pe bicicletă si de fiecare dată mă alina, mă uit la ea şi zâmbesc. Într-un fel, este ca o mamă pentru mine, aşa că am simţit ca şi când mama mi-a fost luata de lângă mine, a fost foarte trist ", a povestit o doamna.

Preşedintele Emmanuel Macron, care, din pricina focului şi-a anulat un discurs legat de protestele Vestelor Galbene, a intrat în clădirea devastată de flăcări. Câteva fotografii, făcute imediat după vizita sa, arata gaura lăsată în tavanul catedralei, după prăbuşirea turnului în formă de săgeata.

EMMANUEL MACRON: "Vă promit în mod solemn că aceasta catedrală va fi reconstruita de noi toţi, împreună. Este probabil parte a destinului Franţei şi va fi proiectul nostru pentru anii ce vor veni. Mă angajez la acest proiect. Lansăm o campanie de strângere de fonduri, în ţară şi în afara graniţelor".

Printre primii şi cei mai generoşi donatori se număra miliardarul Francois Henri Pinault. Omul de afaceri, care a promis 100 de milioane de euro, este soţul actriţei Salma Hayek, şi conduce o companie din industria luxului, care deţine mărcile de modă Gucci, Yves Saint Lauren şi Balenciaga.

Organizaţia ONU pentru cultura este şi ea alături de Franţa pentru salvarea şi reabilitarea acestui patrimoniu inestimabil, a transmis pe Twitter directoarea generală a UNESCO.

Preşedintele american Donald Trump a reacţionat imediat. Mai întâi pe Twitter, unde sugera că o posibilă metodă de stingere a focului ar fi trimiterea avioanelor cu apă.

"Ţi se face rău când priveşti aceste oribile imagini cu Notre Dame în flăcări", a spus la rândul său cancelarul german Angela Merkel.

"Notre-Dame din Paris este Notre-Dame a întregii Europe. Suntem toți alături de Paris azi", a scris pe Twitter Donald Tusk, președintele Consiliului European.

Ambasadorul României la Paris, Luca Niculescu, este şi el marcat de cele întâmplate: "Este un simbol al Franţei, este un simbol a Europei, este o emblemă a patrimoniului universal şi vedem că arde acum sub ochii noştri."

Reţelele de socializare au fost invadate de ilustraţii şi imagini simbolice. Una dintre cele mai reuşite este cea care îl înfăţişează pe Quasimodo strângând în braţe iubita catedrală.