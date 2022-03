Incendiu la centrala nucleară Energodar din Zaporijie în urma atacurilor forţelor ruse

"Ameninţare la adresa securităţii mondiale! Ca urmare a bombardării inamice continue a clădirilor şi unităţilor celei mai mari centrale nucleare din Europa, centrala nucleară Zaporijie este în flăcări", a scris el.

The Zaporizhzhia Nuclear Power Station is on fire! ???? #war #nuclear #Ukraine #russia #Energodar pic.twitter.com/1zQxzboCbB