Incendiu într-un spital din nordul Iranului. Nouă persoane au murit

Incendiul, controlat între timp, a izbucnit la ora locală 1.30 (1.00, ora României) la Spitalul Ghaem, în oraşul Rasht, capitala provinciei Gilan, iar o anchetă a fost dechisă în vederea stabilirii cauzelor, potrivit televiziunii publice.

”Nouă persoane au murit în acest incendiu”, a anunţat la televiziune preşedintele Universităţii de Ştiinţe Medicale Gilan, Mohammad Taghi Ashobi.

Nine people killed after fire broke out in a hospital in the Iranian city of Rasht.
#Iran | #Rasht