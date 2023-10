Incendiu într-un club de noapte din Spania | Poliția caută cadavre sub dărâmături. Bilanțul, posibil în creștere | VIDEO

Un bilanţ anterior anunţa şapte morţi şi patru răniţi.

Authorities confirm that there are already 13 dead in the fire at a nightclub in #Murcia . pic.twitter.com/1qErYQj7WG

„Alte şase cadavre au fost găsite între dărâmăturile discotecii, Bilanţul a crescut la 13 morţi. Alte victime sunt în continuare posibile”, au anunţat, duminică, salvatori de urgenţă.

Un pic mai înainte, primarul Murciei, José Ballesta, declara presei, la locul dramei, anunţând scoaterea dintre dărâmături a patru cadavre, că alte cadavre erau blocate şi nu a îndepărtat eventualitatea găsirii altor cadavre.

„Pompierii continuă să acţioneze la faţa locului şi nu îndepărtează posibilitatea găsirii unor noi victime”, avertizează, de mai multe ore, salvatorii.

Incendiul, care a izbucnit la ora locală 6:00 în acest club de noapte, situat în cartierul Atalayas, la Murcia, a fost, „în interior, de o gravitate extremă”, a declarat primarul.

Pompierii trimişi la faţa locului la ora locală 7:00, au reuşit să stingă incendiul la ora locală 8:00, dar „sunt cadavre de scos” dintre dărâmături, o sarcină complicată, având în vedere „riscul dovedit de surpare”, a precizat primarul.

Patru persoane au fost rănite, două femei în vârstă de 22 şi 25 de ani şi doi bărbaţi, în vârstă de 41 şi 45 de ani, după ce au inhalat fum.

„Zona este în continuare în curs de recunoaştere”, a insistat primarul.

„Se acordă prioritate localizării corpurilor” în clădire, a declarat AFP o purtătoare de cuvânt a poliţiei spaniole.

„Poliţia ştiinţifică şi pompierii continuă să localizeze eventuali dispăruţi, pentru că era o aniversare ieri (sâmbătă) seara, iar nu toţi participanţăii au fost găsiţi”, a adăugat ea.

„Ancheta nu a început încă, deoarece nu s-a stabilit bilanţul. Prin urmare, nu există nicio pistă privilegiată pentru moment”, a declarat ea.

„Experţi din cadrul poliţiei ştiinţifice şi judiciare s-au desfşurat (...) pentru a ancheta”, a anunţat poliţia naţională spaniolă pe reţeaua de socializare X, în contextul în care, potrivit primelor informaţii furnizate de către autorităţi, incendiul a izbucnit la primul etaj al discotecii.

În total 12 vehicule de salvare, 40 de pompieri şi aproximativ 20 de poliţişti au reuşit să stingă flăcările, potrivit autorităţilor.

Potrivit unor fotografii difuzate de către salvatori, este vorba despre Discoteca „Teatru”, a cărei faţadă, care era vopsită galben cu roşu, a fost devorată de flăcări.

Update: The number of deaths at the Teatre nightclub in Murcia, Spain has risen to 11. The Murcia City Council decrees three days of official mourning. ????https://t.co/izPXqhqfrc pic.twitter.com/bKp5AmV3tX