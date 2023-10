Cel puţin şase morţi şi patru răniţi, în urma unui incendiu izbucnit într-un club de noapte, în Spania | FOTO & VIDEO

Bilanţul ”ar putea creşte” în orele următoare, relatează AFP, potrivit News.ro.

În acest stadiu, ”bilanţul este de şase morţi”, anunţă salvatorii, care au putut intra în ckădire, situată în cartierul Atalayas, la Murcia, după ce au fost alertaţi, către ora locală 6.00 (7.00, ora României) cu privire la incendiul care a izbucnit în clubul de noapte.

????#BREAKING: At least six people killed in nightclub fire in eastern Murcia, #Spain; search still going for others reported missing. pic.twitter.com/1LsIx4fQNZ