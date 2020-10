Incendiu de proporții într-un depozit de muniții din Rusia. Zeci de sate, evacuate. VIDEO

Într-o înregistrare care a circulat pe reţelele sociale, puteau fi auzite muniţii explodând în depozit. Un martor relata în imagini înregistrate că schije şi cenuşă cădeau din cer, transmite Agerpres.

Exploziile de muniţii puteau fi auzite la fiecare 5-10 secunde, a informat agenţia de presă RIA Novosti, citând serviciile de urgenţă.

Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă al Federaţiei Ruse a anunţat că o autostradă a fost închisă şi că au fost evacuate zece sate de pe o rază de cinci kilometri în jurul depozitului, situat la 260 de kilometri sud-est de Moscova, potrivit Interfax.

