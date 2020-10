Cozi uriașe la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Bolnavii de Covid-19, ținuți ore în șir la poartă

Ultimele 24 de ore au adus o explozie de cazuri de COVID-19 în România. Sunt 2.343 de noi infectări - cele mai multe de la debutul epidemiei pe teritoriul țării noastre. Dar și 53 de decese.

Este crunt și ce se întâmplă la Terapie Intensivă, unde atingem un nou vârf: 571 de pacienți.

În Iași, unul dintre focarele majore, s-au epuizat păturile, în timp ce în fața spitalului de Boli Infecțioase "Sfânta Parascheva" au loc scene ireale. Oameni confirmați cu virusul și ambulanțe care transportă alți bolnavi își așteaptă rândul.

Medicul de gardă a transmis, la Triaj, că pot intra doar câte două ambulanțe. La poartă s-a aglomerat rapid.

Tot acolo, au așteptat și 20 de bolnavi confirmaţi cu virusul, în ultimele 24 de ore. DSP, medicul de familie ori laboratorul unde s-au testat, i-au trimis la Boli Infecțioase pentru diverse documente: luarea în evidență și semnarea declarației conform cărieia sunt asimptomatici și refuză internarea sau concedii medicale, de exemplu.

Femeie: "Am un test pozitiv, făcut pe banii mei şi am sunat la DSP şi mi s-a spus să vin la infecţioase pentru a obține concediu medical, altfel nu am cum. Medicul de familie mi-a spus să sun la DSP, DSP mi-a spus să sun la Salvare, Salvarea mi-a spus că o să vină, dar că durează foarte mult, că sunt foarte aglomeraţi. Dacă am maşină personală şi pot să mă desplasez, să vin eu la spital. Drept urmare am venit, am apropae 2 ore de când stau aici. Este ceva anormal, dar nu ştiu ce pot să fac, toţi oamenii de aici sunt în aceeaşi situaite."

Femeie: "După 14 zile de izolare sunt pozitivă şi a trebuit să vin aici. Normal ar fi ca totul să se trimită online, să nu mai venim noi să stăm aici ore în şir, să aşteptăm o hârtie pe care trebuie să o ducem mai departe la medicul de familie. Asta este procedarua, așteptăm pentru că prioritate au Salvările."

Conducerea a explicat sec: prioritate au ambulanțele, oamenii pot aștepta la rând. Apoi, și în cazul vehiculelor care transportă bolnavi a existat o limitare a accesului, pentru a evita contactul între bolnavi.

Carmen Dorobăț, managerul Spitalului de Boli Infecţioase Iaşi: Pe de o parte, pacienţii confirmaţi care din nefericire stau şi aşteptă, trebuie să se completeze o serie de foi, apoi să fie luaţi în evidenţă de medicul infecţionist, după care merg acasă în autoizolare, cu sfaturile necesare. Categoric şi de aceea rândul creşte. Au proiritate Salvările şi Ambulanțele care pot aduce pacienţi a căror viaţă să fie la risc. Din nefericire nu mai avem niciun loc liber la ATI.

Reporter: Nu pot trimite online formularele?

Carmen Dorobăț: Este vorba despre o declarație pe propria răspundere care trebuie scrisă olograf.

În Iaşi toate cele peste 2000 de paturi pentru pacienţii cu coronavirus sunt ocupate. Numai vineri, alți 107 oameni au aflat că au COVID-19.