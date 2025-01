Incendiile din Los Angeles. Un sat imens apărut pe nisipul auriu al unei plaje din Malibu găzduiește temporar mii de pompieri

Aproximativ 5.000 de bărbaţi şi femei în uniformă manâncă, dorm şi se recuperează acolo, înainte de a se cufunda din nou în infernul flăcărilor care au ucis cel puţin 24 de persoane în decurs de o săptămână şi încă împiedică alte peste 90.000 să se întoarcă acasă.

"Este un orăşel care a fost construit de la zero", a explicat Edwin Zuniga pe "Plaja Zuma", situată la câţiva kilometri sub colinele în flăcări ale regiunii.

Malibu Beach Camp Houses Firefighters Battling Los Angeles Wildfires

A massive village has been set up on Malibu's Zuma Beach to accommodate thousands of firefighters fighting the Los Angeles wildfires. The camp, housing about 5,000 first responders, is a hub where firefighters… pic.twitter.com/ALrlTCwIrG