Incendiile de vegetaţie din Algeria au ucis peste 30 de persoane pe fondul unui val de căldură toridă | Video

În timp ce temperaturile au atins 48 de grade Celsius (118 Fahrenheit) în unele părţi ale ţării nord-africane, acesta a înregistrat 97 de incendii în 16 provincii, alimentate de vânturi puternice, a declarat ministerul de interne, potriivt AFP, scrie News.ro.

Incendiile au ucis cel puţin 34 de persoane, inclusiv 10 soldaţi, în timp ce au făcut ravagii în zonele rezidenţiale, a declarat ministerul de interne, revizuind un bilanţ anterior de 15 morţi. Potrivit acelui bilanţ iniţial, cel puţin 26 de persoane au fost, de asemenea, rănite.

#BREAKING #Algeria At least 15 dead and dozens injured in ongoing forest fires in northern Algeria. People have taken refuge on the beaches of the Béjaïa region. Thousands of firefighters are mobilized. pic.twitter.com/32WrPpv8oX