Încă un atac criminal în Ucraina. Zeci de civili au fost uciși cu rachete în gara Kramatorsk

Conform Agerpres, care citează Reuters, compania ucraineană feroviară a anunțat că două rachete ruseşti au lovit gara feroviară din oraşul Kramatorsk din Donețk, în estul Ucrainei.

Pe Twitter au fost postate înregistrări VIDEO, precum și fotografii care sunt greu de privit, în care victimele sunt prăbușite la pământ după atacul cu rachete.

#Russia has specifically hit railway station in Kramatorsk with cluster rocket. Thousands of people were there trying to evacuate by trains. Dozens are reported to be shelled dead. Info from Head of Donetsk obl.Military Adm-n #StopRussia #StopGenocideOfUkrainians pic.twitter.com/ER7x9KILyt