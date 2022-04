Cine este „măcelarul din Bucea”. Hackerii Anonymous i-au dezvăluit identitatea

„Locotenent-colonelul Omurbekov Azatbek Asanbekovici, unitatea militară 51460, comandantul celei de-a 64-a brigăzi de puști motorizate (Habarovsk) este responsabil pentru masacrul din Bucea”, scriu hackerii Anonymous.

Lieutenant Colonel Omurbekov Azatbek Asanbekovich, military unit 51460, brigade commander of the 64th separate motorized rifle brigade (Khabarovsk Territory) is responsible for the massacre in #Bucha. #BuchaGenocide #BuchaMassacre

.cc @KarimKhanQC pic.twitter.com/MtICpJgJSl