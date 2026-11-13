O anchetă realizată de The Times şi de ediţia sa duminicală, Sunday Times, afirmă că Russell Brand a întreţinut relaţii sexuale cu o femeie fără consimţământul acesteia şi i-a cerut ulterior scuze atât personal, cât şi printr-un mesaj text, potrivit Agerpres.

De asemenea, el a întreţinut relaţii intime cu o altă femeie care a declarat că a ignorat-o când i-a cerut să se oprească. Femeia, care avea 19 ani când l-a cunoscut pe Brand, în 2007, a afirmat că actorul i-a spus ulterior: "În noaptea asta totul a fost consimţit. Nimeni n-a făcut nimic din ce nu şi-a dorit să facă".

De asemenea, Brand a fost acuzat de comportament inadecvat de către o admiratoare, pe care a cunoscut-o după un spectacol desfăşurat la "The Chapel" din San Francisco (SUA), în 2013. Femeia a declarat că el a "pipăit-o" şi i-a băgat mâna în pantaloni.

O altă femeie a povestit că Brand a abordat-o în 2005, în timpul unui festival de muzică, şi i-a spus: "Te rog, vreau doar să fac sex cu tine, o să te plătesc", se arată în informaţiile publicate vineri cu privire la comportamentul comediantului de-a lungul carierei sale.

Comportament necorespunzător

Actorul a fost, de asemenea, acuzat de comportament necorespunzător de către o femeie care a câştigat un concurs de muzică şi a fost invitată să participe la emisiunea lui, în 2006. După ce s-au întâlnit sporadic în anul următor, ea a afirmat că Brand i-a cerut să lingă capacul unei toalete din casa lui şi că "s-a enervat" când ea a refuzat.

O altă femeie, care lucra într-un local din Londra pe care comediantul îl frecventa în 2015, a povestit că un membru al echipei sale i-a spus "Russell te iubeşte", adăugând că "el e în toaleta pentru persoane cu dizabilităţi". Ea a relatat că, atunci când a intrat, luminile erau stinse. Brand a pretins că avea nevoie de hârtie igienică, însă a apucat-o în momentul în care ea s-a apropiat să i-o dea.

Russell Brand şi-a început luni pedeapsa

În vârstă de 51 de ani, Russell Brand şi-a început luni pedeapsa în închisoarea londoneză Wandsworth, după ce a fost declarat vinovat de un tribunal din capitală pentru violarea unei femei şi agresiuni sexuale asupra altor trei femei, comise de-a lungul carierei sale.

La pronunţarea sentinţei actorului, luni, judecătorul Joel Bannathan, de la tribunalul din Southwark, din sudul Londrei, l-a calificat pe comediant drept un "prădător sexual", evidenţiind în acelaşi timp "determinarea şi curajul" victimelor care au fost nevoite să înfrunte trauma provocată de infracţiunile comise de Brand.