Atac terorist în centrul orașului Bruxelles. Două persoane au fost ucise de un membru al grupării Stat Islamic | VIDEO

Știre în curs de actualizare.

Două persoane au murit luni seară în Bruxelles în urma unor focuri de armă care au avut loc în jurul orei locale 19:00, în cartierul Sainctelette, în apropiere de Petit-Château, a anunțat poliția din capitala Belgiei, potrivit cotidianului Le Soir.

În imaginile surprinse de un trecător și redistribuite pe platforma X, se vede un bărbat cu o jachetă portocalie și cu o cască albă pe cap, cu o armă în mână, care se urcă pe un scuter și fuge. Anterior, individul ar fi ucis o persoană în holul unei clădiri, înainte de a împușca două persoane într-un taxi. Poliția belgiană nu exclude ipoteza unui atac terorist.

Martorii de la fața locului au spus că atacatorul a fost auzit strigând „Allah Akhbar”, iar până acum nu a fost prins de oamenii legii.

#BREAKING #Belgium #Bruxelles At least two dead following shooting in Brussels, Belgium. pic.twitter.com/IgSND3c3Lu