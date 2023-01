Imagini terifiante cu momentul în care o clădire ce pare ocupată de trupele ruse din Soledar explodează | FOTO

Conform CNN și news.ro, în imaginile în care a fost surprinsă explozia apar mai mulţi soldaţi mergând de-a lungul unei căi ferate înainte de a se întoarce pe o stradă de la periferia nordică a oraşului. După ce ajung la o clădire cu un acoperiş verde, clădirea este cuprinsă de o explozie.

O versiune mai lungă a videoclipului a fost postată de un soldat ucrainean, comandant într-o unitate de recunoaştere aeriană.

„Sunt 10 dintre ei. Mai sunt 10 aici. Şi, evident, toţi merg în aceeaşi direcţie. Se instalează. În grupuri de peste 20 de persoane. În case. La marginea oraşului Soledar. Dimineaţa am supravegheat acest loc. A fost un fel de activitate acolo. Se încărca şi se descărca ceva", spune el.

El descrie clădirea cu acoperiş verde ca fiind „un fel de sediu pentru soldați”. Conform acestuia, în acea locație ar fi trebuit să se afle cel puţin 25 de soldaţi ruşi.

Liquidation of a group of fighters of PMC Wagner number of 25 people in #Soledar with the help of MRLS Himars pic.twitter.com/FXgYVmCuSo