Imagini șocante în Brazilia. Cum au ascuns angajații unui magazin cadavrul unui bărbat

Incidentul a avut loc pe 14 august, dar știrea a început să circule abia săptămâna aceasta, pe fondul unui val de critici pe rețelele de socializare din cauza modului în care supermarketul a hotărât să gestioneze evenimentul, respectiv să lase cadavrul pe jos în timp ce a menținut magazinul deschis clienților.

Carrefour Brazilia și-a cerut scuze miercuri, spunând pentru Reuters într-o declarație că modul în care a gestionat incidentul a fost neadecvat.

”Compania a greșit prin faptul că nu a închis imediat magazinul după ce s-a întâmplat pentru a aștepta serviciile funerare, precum și prin faptul că nu a găsit imediat calea corectă pentru a avea grijă de cadavru”, a spus Carrefour Brazilia.

Potrivit Carrefour, bărbatul era un manager de vânzări care s-a simțit rău în magazin. La început, i s-a acordat primul ajutor și a fost chemată o ambulanță. După ce bărbatul a murit, Carrefour a spus că a ”urmat regulile de a nu înlătura corpul din loc”.

Pq não to vendo ninguém comentar sobre o caso do Sr. Moisés??? Ele sofreu um mal súbito enquanto trabalhava na loja do Carrefour da Torre, em Recife-PE. Apenas esconderam o corpo para nenhum cliente ver e MANTIVERAM A LOJA ABERTA. pic.twitter.com/g4qXXylVPd