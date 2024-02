Imagini șocante cu un presupus lucrător umanitar al ONU care urcă într-o maşină cadavrul unui israelian | VIDEO

În imagini se vede cum bărbatul pleacă cu maşina dintr-un sat din sudul Israelului în timpul atacului transfrontalier al Hamas de la 7 octombrie.

Videoclipul a fost distribuit online de oficialii israelieni. Conform The Washington Post, bărbatul care se afla la volanul mașinii a fost identificat ca fiind Faisal Ali Mussalem Al Naami, un asistent social al agenţiei Naţiunilor Unite pentru ajutor (UNRWA) din Fâşia Gaza.

Israel Heute, [17 Feb 2024 um 14:47]

Erinnert ihr euch noch an dieses Video vom 7. Oktober? Das war eines der ersten Filme, die wir euch zeigten, aus dem Kibbuz Beeri. Nun stellte sich heraus, dass der in schwarz gekleidete Palästinenser einer der 12 UNRWA-Mitarbeiter ist, der am pic.twitter.com/johrw0vt4X