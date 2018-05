Imagini nemaivăzute din Parlamentul Coreei de Nord. VIDEO

Șeful diplomației ruse este însoțit în vizita oficială de corespondentul Russia Today Ilya Petrenko.

„Este o oportunitate cu adevărat incredibilă pentru noi să putem filma în interiorul clădirii în care au loc cele mai multe întrevederi – și asta chiar în timp ce ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, discută cu omologul său nord-coreean în spatele ușilor închise. Momentul la care diplomatul de rang înalt a mers la Phenian este abolut unic. Pe de o parte, rezoluția privitoare la criza din Peninsula Coreea ar putea fi semnată în curând, după ce Coreea de Nord și de Sud – și chiar Donald Trump – au făcut numeroase concesii. Orice mișcare greșită ar putea duce la prăbușirea tuturor eforturilor. Astfel, întrebarea este de ce a venit Lavrov în capitala nord-coreeană? Potrivit unor surse diplomatice, decizia vine în urma mai multor invitații lansate de autoritățile nord-coreene, în timpul vizitelor la Moscova. Totodată, autoritățile de la Phenian au dorit ca întrevederea să aibă loc cât mai curând. În timpul unei discuții scurte pe care Lavrov a avut-o cu jurnaliștii în avion, Serghei Lavrov a răspuns: „Vom vedea. Nu știu acum (n.r – ce urmează)”, a relatat corespondentul RT în Parlamentul nord-coreean.

În alte imagini, difuzate de agenția video Ruptly, se poate observa interiorul clădirii: coloane de marmură, candelabre imresionante, decorații în tonuri de auriu.

????????????????Sergey #Lavrov was greeted by the Chairman of the State Affairs Commission of DPRK Kim Jong-un during his visit to Pyongyang pic.twitter.com/kjixCrCZ4t