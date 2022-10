Imagini ireale filmate în Coreea de Nord. Sute de militari plâng în apă, în timp ce Kim Jong-un se află într-o barcă | VIDEO

În urmă cu câteva zile, o vizită efectuată de liderul de la Phenian s-a transformat într-o baie de mulțime, la propriu. Sute de militari au pătruns în apă până la piept, complet îmbrăcați, pentru a-l acompania pe Kim Jong-un, care se afla într-o barcă.

Militarii au plâns și au aplaudat de zor, iar unii dintre ei au încercat să-l atingă pe dictator.

La un moment dat, cu zâmbetul pe buze, acesta le-a făcut semn militarilor să se întoarcă la mal.

Happy people of North Korea see off their leader, who is sailing away from them on a boat. pic.twitter.com/c4yGuiMtde