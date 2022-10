Imagini incredibile. Mii de oameni ignoră drumurile închise de guvernul din Iran pentru a merge la mormântul lui Mahsa Amini

La 40 de zile după moartea tinerei în custodia poliției morale din Iran, o mulțime imensă de oameni a sfidat astfel autoritățile iraniene în Saqqez, orașul natal al lui Amini.

in mahsa amini’s hometown of saqez, thousands ignore govt road closures to walk to her gravesite 40 days after her death in the custody of iran’s morality police pic.twitter.com/u6EvbGQtjw

Protestatarii s-au ciocnit cu forțele de securitate iraniene, potrivit BBC News. O grupare pentru drepturile kurde a spus că personalul de securitate ar fi tras cu gloanțe reale și cu gaze lacrimogene în Piața Zindan.

Mulțimea de la cimitirul Aichi a strigat „Femeie, viață, libertate” și „Moarte dictatorului”, două dintre sloganele anti-guvern care au cuprins Iranul de la moartea lui Amini.

Despite the authorities pressure on the family to recall the 40 th days ceremony for #Mahsa_Amini , thousands gather on Mahsa’s grave chanting “Kurdistan will be the graveyard of fascists” “women , life, freedom” pic.twitter.com/ifH9h3DHsv