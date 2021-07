Imagini incredibile în China. O furtună de nisip a înghițit un oraș

O furtună a ridicat nisipul până la o sută de metri și a acoperit drumurile. Vizibilitatea a fost redusă, iar circulaţia pe şosele a fost dată peste cap.

Locuitorii au fost sfătuiți de autorități să stea în casă. Câțiva au reușit totuși să surprindă imagini cu perdeau de nisip care a venit ca un tsunami peste clădiri.

Nimeni nu a fost rănit în urma acestui episod.

????????A heavy sandstorm has engulfed Dunhang in northwest China, leaving the city covered in dust.

????The wall of sand turned the sky yellow and reduced visibility in the ancient Silk Road city

