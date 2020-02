Imagini din spitalul construit în 10 zile în China. Primii pacienți au fost internați

Spitalul Huoshenshan a fost construit în regim de urgenţă în Wuhan, oraşul unde a fost descoperit coronavirusul, potrivit CNN.

Primii pacienţi au sosit luni dimineaţă la spitalul Huoshenshan. Armata chineză a trimis 1.400 de doctori şi asistente pentru a se ocupa de aceștia.

Imagini din interiorul spitalului Huoshenshan sunt disponibile în galeria foto.

Doctorii de la unitatea medicală din Wuhan pot comunica prin intermediul unui sistem video cu experţi de la spitalul central al armatei chineze, ce are sediul la Beijing.

Clădirea are un sistem de ventilaţie specializat, numeroase saloane pentru izolare şi 30 de saloane de terapie intensivă.

Spitalul, cu o suprafaţă de 60.000 de metri pătraţi, a fost construit de 7.500 de muncitori în doar zece zile şi are o capacitate de 1.000 de paturi, potrivit Aljazeera.

