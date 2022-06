Vezi live text cu ultimele știri referitoare la războiului din Ucraina, ziua 125

Volodomir Zelenski a denunțat ceea ce numește „unul dintre cele mai sfidătoare acte teroriste din istoria Europei” și a cerut Occidentului să declare Rusia stat terorist.

"Vladimir Putin și cei implicați vor fi trași la răspundere", au promis la unison liderii G7, care au calificat atacul rusesc drept un act abominabil. Șefii de stat ori de guvern ai celor mai puternice țări ale lumii s-au pus de acord că se impune o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei și s-au angajat să sprijine Kievul atât timp cât va fi necesar.

Între timp, bilanțul bombardamentului rusesc asupra mallului din centrul Ucrainei a ajuns la 18 morți și 36 de dispăruți. Zelenski a denunțat ceea ce numește „unul dintre cele mai sfidătoare acte teroriste din istoria Europei.

"-Este cineva în viață?

-Mamă! Mamă! Mami!

-Omule, vino aici!

-Ce e asta?”

Strigăte înfricoșate, fum și panică paralizantă. Sunt scenele cutremuratoare surprinse imediat după ce o rachetă rusească anti-navă a lovit mallul plin de oameni, din orașul Kremenciuk.

Localnic: “A fost groaznic. Femeile care au fugit din ţară cu tot cu copii să nu se întoarcă! Să stea unde sunt, în siguranţă. Am văzut mulţi răniţi, oameni arşi, plini de sânge. O fetiţa s-a prăbuşit lângă noi, am încercat s-o ajutăm”.

Volodomir Zelenski, președintele Ucrainei: “Înainte de anunțarea alertei aeriene erau (în interior) cam o mie de oameni”.

În imaginile surprinse de camere de supraveghere instalate într-un parc din imediata vecinătate a mallului, vedem efectele succesiunii de explozii produse în centrul comercial. Suflul deflagraţiilor este atât de puternic încât stoluri de păsări fug din parc, iar frunzele copacilor se scutură brusc. Unda de şoc rupe bucăţi din faţada mallului, care cad pe iarbă şi în lacul din parc.

Înfricoşaţi, oamenii o rup la fugă. Mai mulți tineri sunt trântiţi la pământ. După ce se ridică, unul dintre ei se arunca panicat în apă. Un tată îşi ia copilul în braţe şi încearcă să se adăpostească lângă un copac, în timp ce exploziile se înlănțuie la nesfârşit.

Centrul comercial este cuprins rapid de flăcări și nori groşi de fum negru sunt vizibili de la depărtare. Sute de pompieri, polițiști și membri ai echipajelor medicale intervin de urgență.

Volodomir Zelenski, președintele Ucrainei: „Statul rus a devenit cea mai mare organizație teroristă din lume. Este un fapt real, dar trebuie să fie și un fapt juridic. Toată lumea trebuie să știe: să cumperi sau să transporți petrol rusesc, să menții legături cu băncile rusești, să plătești taxe și impozite statului rus înseamnă să le dai bani teroriștilor”.

Potrivit armatei ucrainene, racheta care a lovit mallul a fost lansată de un bombardier cu rază lungă de acțiune, din regiunea rusă Kursk.

Ce pun rușii despre atac

Cum fac după fiecare asemenea atac major asupra civililor, ruşii prezintă o altă versiune asupra faptelor. Potrivit ministerului rus al Apărării, mallul era nefuncţional, deci pustiu, iar vizat ar fi fost, chipurile, un depozit de arme occidentale din apropiere. Ruşii pretind că detonarea muniţiilor ar fi declanşat incendiul din centrul comercial.

Cu zece zile în urmă, proiectilele rusești au lovit rafinăria din Kremenciuk, cea mai mare din Ucraina. Orașul situat în centrul Ucrainei este, însă, departe de linia frontului, cam la 130 de kilometri de teritoriul aflat sub controlul forțelor ruse.

Şi, în toiul emoţiei şi socului declanşate de acest nou atac nemilos asupra civililor, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat provocator ca "operațiunea specială din Ucraina" se va termina atunci când autorităţile şi armata Kievului vor capitula.

Potrivit jurnaliștilor occidentali, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski le-a cerut ieri liderilor G7 să facă tot ce le stă în putință pentru că războiul să se încheie înainte de venirea iernii.