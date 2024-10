Imagini cu liderul Hamas în ascunzătoare. „Cară o geantă plină cu dinamită și este înconjurat de 20 de ostatici” | VIDEO

Yahya Sinwar „poartă un sac plin cu dinamită și se înconjoară de 20 de ostatici” pentru a împiedica Israelul să îl ucidă de la „ultima apariție”, la doar trei zile după 7 octombrie.

Armata IDF a eliminat unul câte unul dintre „capii” grupării teroriste Hamas, iar șeful trupelor israeliene a declarat recent că aripa militară a Hamas a fost „învinsă”.

Dar, în ciuda acestui anunț, cea mai căutată țintă a Israelului rămâne încă în libertate: Yahya Sinwar, creierul atacului din 7 octombrie.

Imaginile alb-negru, descoperite de trupele IDF în timpul unui raid la începutul acestui an, arată un bărbat despre care se crede că este Sinwar, care își croiește drum printr-un tunel împreună cu soția și cei trei copii ai săi, în timp ce cară o geantă, notează Daily Mail.

„În acea geantă se află aproximativ 25 kg de dinamită. În jurul lui sunt cel puțin 20 de ostatici. De câteva ori am avut șansa de a-l ucide, dar dacă o facem, el îi va ucide pe toți ostaticii din jurul său”, potrivit lui Kobi Michael, fostul anchetator Shin Bet al lui Sinwar.

