Probleme la zborurile Ryanair în Europa. Motivul pentru care oamenii au stat la coadă

Potrivit Daily Mail, pasagerii nu au putut, sâmbătă dimineață, să-și facă check-in-ul on-line sau la aeroport, ceea ce a provocat formarea de cozi la plecarea de pe aeroporturi din UK, dar și alte țări europene.

Pasagerii s-au plâns de haosul de pe aeroportul Stansted, din Londra, mulți chinuindu-se să-și găsească detalii rezervărilor făcute on-line. Oamenii se plâng că trebuie să suporte costuri suplimentare pentru a efectua check-in-ul în aeroport, deoarece sistemul on-line nu funcționează.

Potrivit unei postări pe site-ul Ryanair, cei care nu-și fac check-in-ul online trebuie să achite 55 de lire sterline la aeroport, scrie Daily Mail.

Outrageous - Ryanair charging us €55 per person to check in at the airport as supposed to check in online. Yet no emails or correspondence informing us of this. Thanks for ruining a lovely holiday! #Ryanair #shockingservice

Oamenii susțin că au existat întârzieri pe aeroportul Stansted.

#Ryanair so 95 minute late departure with no explanation, announcement or apology not even any staff at the boarding gate. Flight fr1118 1920 Dublin to Gatwick, then when one does arrive to board us he is rude on top... more GREAT customer service Ryanair