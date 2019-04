Gestul straniu făcut de unul dintre teroriștii din Sri Lanka înainte de a se detona

Getty

Unul dintre martorii atacurilor din Sri Lanka a povestit ce s-a întâmplat cu câteva momente înainte de explozia devastatoare de la biserica din Negombo, unde 50 de oameni au murit.

Dilip Fernando a declarat că rudele sale l-au văzut pe teroristul care a sosit la Biserica St. Sebastian din Negombo, cu câteva minute înainte de dezastru.

Dilip a povestit că a sosit la biserică, în dimineața zilei de Paște, împreună cu mai mulți membri ai familiei, dar că el a decis să plece, văzând că biserica este plină ochi, scrie The Mirror.

"De obicei, particip la slujba de la St. Sebastian. Ieri, eu și soția mea am sosit la ora 07.30, dar era atât de aglomerat încât am decis că nu putem rămâne. Nu doream să stau în picioare, așa că am plecat la altă biserică", a spus pensionarul de 66 de ani.

Însă, șapte dintre rudele dlui Fernando, inclusiv cumnații lui și două nepoate, au decis să rămână, în fața bisericii, deoarece înăuntru era atât de aglomerat.

În acel moment, ei au văzut un tânăr, care părea “inocent și calm”, intrând în clădire cu o geantă mare.

Teroristul a mângâiat o copilă pe cap înainte de a intra în biserică

"A mângâiat-o pe una dintre nepoatele mele pe cap în momentul în care a intrat în biserică. El era teroristul. Nu era speriat sau agitat. Era atât de calm", a relatat bărbatul.

La scurt timp după ce bărbatul, care părea să aibă în jur de 30 de ani, a intrat în biserică, s-a auzit deflagrația.

"Rudele mele au reușit să fugă. M-au sunat imediat să mă întrebe unde sunt și le-am spus că plecasem. Am fost atât de norocoși, însă este cu adevărat o tragedie pentru comunitatea noastră", a mai spus Dilip Fernando.

300 de oameni au murit

290 de persoane au fost ucise în urma a opt explozii, despre care poliţia a confirmat că au fost atacuri sinucigaşe vizând slujbele de Paşte de la trei biserici precum şi oaspeţii care luau micul dejun la hotelurile Shangri-La, Kingsbury şi Cinnamon Grand în capitala Colombo.

În jur de 500 de persoane sunt rănite şi zeci de cetăţeni străini se află printre cei decedaţi.

Sri Lanka este în stare de şoc după atacuri, cele mai grave violenţe de la încheierea războiului civil în 2009.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer