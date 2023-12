Gestul disperat făcut de Zelenski în timpul discuției cu Viktor Orban. „Dă-mi un motiv pentru care nu ar trebui să fim în UE”

Ungaria se opune în continuare aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, invocând, în mare, faptul că această țară este în continuare acaparată de corupție.

Pe lângă acest lucru, Budapesta de opune cu vehemență fondurilor destinate Kievului în contextul războiului cu Rusia, spre disperarea blocului comunitar.

Recent, în Argentina, la ceremonia de învestire a noului președinte Javier Milei, au participat și Volodimir Zelenski și Viktor Orban, iar întâlnirea lor a iscat tot felul de ipoteze, în contextul tensiunilor dintre cele două state.

Astfel, Zelenski a dezvăluit ce i-a spus lui Orban în Argentina, în timpul scurtei lor discuții. Liderul Ucrainei a declarat că i-a cerut premierului maghiar să numească un singur motiv pentru care Ucraina nu ar trebui să fie în UE. Zelenski a spus că așteaptă răspunsul lui Orban.

„Nu pot spune că a fost o întâlnire deosebit sau deliberat planificată. Am avut un dialog. Asta este adevărat. Cred că trebuie să organizăm o întâlnire constructivă între țările noastre, pentru că avem granițe comune, suntem vecini și trebuie să discutăm”, a declarat Zelenski, potrivit Ukrainska Pravda.

????Volodymyr #Zelensky said that during a conversation with Viktor #Orban, he asked him to name at least one reason why #Ukraine should not be in the EU:

