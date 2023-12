Zelenski s-a oprit 20 de secunde în dreptul lui Viktor Orban, la învestirea președintelui Argentinei. Ce au vorbit cei doi

"A fost o discuţie cât se poate de sinceră - şi, evident, a fost vorba despre subiectele noastre europene", a declarat Zelenski în discursul său video nocturn postat pe canalul Telegram la începutul zilei de luni.

Întâlnirea a avut loc în contextul în care Orban ameninţă să blocheze mai mult sprijin financiar din partea Uniunii Europene pentru Kiev, se opune intrării Ucrainei în blocul comunitar şi Casa Albă şi-a intensificat presiunile pentru acordarea de ajutor Kievului, după ce republicanii au blocat o lege de cheltuieli de urgenţă pentru finanţarea războiului.

Şeful de presă al lui Orban, Bertalan Havasi, a confirmat întâlnirea într-un e-mail care nu a precizat dacă liderul ungar va continua să se opună intrării Ucrainei în Uniunea Europeană.

"În ceea ce priveşte aderarea Ucrainei la UE, Viktor Orban a semnalat că statele membre ale Uniunii Europene discută în permanenţă această problemă", a menţionat Havasi în e-mail.

