Germania a inaugurat prima flotă de trenuri cu hidrogen din lume. VIDEO ȘI GALERIE FOTO

Lansarea a avut loc în ciuda provocărilor şi a problemelor de aprovizionare ridicate de această tehnologie inovatoare, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Flota de 14 trenuri, furnizate de grupul francez Alstom în landul Saxonia Inferioară, circulă de acum pe linia de 100 de kilometri care leagă oraşele Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervorde şi Buxtehude, aflat la mică distanţă de Hamburg.

???????????? It's official! The world’s first #hydrogen train, our Alstom Coradia iLint, has reached yet another historical #milestone today in #Germany. It is now in passenger operation with our partners #LNVG, @evb_ElbeWeser and @Lindeplc.

