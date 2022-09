Gărzile de coastă din Grecia au tras focuri de avertisment către o navă despre care spun că „făcea manevre suspecte”. VIDEO

Focurile lansat de Grecia au determinat Turcia să acuze ţara vecină de „foc de hărţuire”, potrivit dpa, citată de Agerpres.

Căpitanul navei „Anatolian”, cu un echipaj format din 18 membri, din Turcia, Egipt, Somalia şi Azerbaidjan, şi care naviga sub pavilionul Insulelor Comoros, a refuzat să permită o inspecţie la bord. Apoi, nava a fost escortată în apele teritoriale ale Turciei, au spus duminică oficialii pazei de coastă elene, care au adăugat că au informat paza de coastă turcă.

