Fundația caritabilă SMART ANGEL strânge fonduri pentru a ajuta mass-media ucraineană

Fundația caritabilă SMART ANGEL a inițiat proiectul „Support UA United News” ce vrea să asigure munca radiodifuziunulor naționale ucrainene în condiții de război.

Încă din 24 februarie, ziua în care Rusia a invadat Ucraina, mass-media ucraineană și-a adunat toate forțele pentru a lupta cu inamicul pe un front de război informațional. Timp de patru săptămâni au transmis un maraton TV special pe care l-au numit United News.

United News este coprodusă de redacțiile 1+1 Media, Media Group Ukraine, StarLightMedia, Inter Media Group, postul internațional de stat Freedom, Public Service Broadcaster UA:Pershyy și canalul Rada TV. Riscându-și viața, jurnaliștii au adus știri direct din prima linie, frontul informațional fiind extrem de important acum.

Guvernul ucrainean și-a arătat sprijinul față de mass-media din Ucraina, în special prin crearea unui teleton pe UA:Pershyy și Rada channel. Cu toate acestea, radiodifuziunea independentă ucraineană are mare nevoie de ajutor financiar suplimentar pentru a continua lupta. Pentru că sursa lor de finanțare - publicitate și distribuție de conținut - a devenit indisponibilă pentru ei.

Este vorba despre costuri care sunt direct legate de producerea de știri.

Fundația caritabilă „SMART ANGEL” implementează un program pentru a sprijini mass-media pe timp de război și solicită sprijinul în găsirea de donatori pentru proiectul „Support UA United News”.

Rapoartele de cheltuieli vor fi publicate pe site-ul fiecărui grup media și pe site-ul support-unitednews.org.ua.

Pentru plăți în USD:

Numele companiei: CO “SMART ANGEL”

Cod IBAN: UA683052990000026004016209872

Numele băncii: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Cod SWIFT:PBANUA2X

Adresa companiei: Tarasа Shevchenko blv 38, apt.51, Kyiv, Ukraine 01032

Cont pentru banca corespondentă: 001-1-000080

Cont SWIFT pentru banca corespondentă: CHASUS33

Banca corespondentă: JP Morgan Chase Bank, New York, USA

Cont pentru banca corespondentă: 890-0085-754

Cont SWIFT pentru banca corespondentă: IRVT US 3N

Banca corespondentă: The Bank of New York Mellon, New York, USA

Pentru plăți în EUR:

Numele companiei: CO “SMART ANGEL”

Cod IBAN: UA073052990000026004026203716

Numele băncii: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Cod SWIFT: PBANUA2X

Adresa companiei: Tarasа Shevchenko blv 38, apt.51, Kyiv, Ukraine 01032

Cont pentru banca corespondentă: 400886700401

Cont SWIFT pentru banca corespondentă: COBADEFF

Banca corespondentă: Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

Cont pentru banca corespondentă: 6231605145

Cont SWIFT pentru banca corespondentă: CHASDEFX

Banca corespondentă: J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

Pentru plăți în UAH:

Numele companiei: БО "СМАРТ АНГЕЛ"

Cod IBAN: UA123052990000026006036219099

Numele băncii: в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (UAH)

Adresa companiei: 01032, м.Київ, бул. Тараса Шевченка, будинок 38, квартира 51