Sindicatele au estimat circa 1,6 milioane de participanți în toată țara, în timp ce Ministerul de Interne a numărat 575.000. Inevitabil, au apărut tensiuni și violențe.

Bilanțul provizoriu indică aproape 500 de persoane reținute, 53 de polițiști și jandarmi răniți și 86 de intervenții pentru incendii.

Protestele au degenerat în violențe la Paris și Lyon

La Paris, marșul sindicaliștilor dintre Piața Republicii și Piața Națiunii a fost temporar întrerupt, după ce un grup de oameni mascați a provocat distrugeri pe bulevardul Voltaire. Poliția a folosit gaze lacrimogene, ca să-i potolească.

Și manifestația de la Lyon a fost marcată de incidente și confruntări între participanți și forțele de ordine.

Tensiunile au fost alimentate de decizia prefecturii de a interzice protestele în zona centrală, invocând violențele și jafurile din 17 octombrie, când au fost incendiate clădiri și devastate numeroase magazine.

De data aceasta, un grup de 500 de persoane, considerat de autorități cu risc ridicat, s-a poziționat în fruntea coloanei de manifestanți. Îmbrăcați în negru și cu fețele acoperite, huliganii au aruncat cu materiale pirotehnice și proiectile improvizate.

Manifestanții au incendiat un liceu din apropierea orașului Toulouse

Un alt incident grav a fost incendierea unui liceu din Tournefeuille, în zona metropolitană a orașului Toulouse.

Kamel Chibli, vicepreședinte al regiunii Occitania din partea Partidului Socialist: „Este o catastrofă. A ataca un liceu înseamnă a ataca Republica și țara noastră. Incendiul la această instituție școlară a fost provocat. Este un act deliberat. Vom pune la dispoziția prefecturii imaginile de la camerele de supraveghere, pentru identificarea rapidă a autorilor și condamnarea acestora cu cea mai mare fermitate. Este un scandal, o rușine!”

În Lille, indivizi mascați au provocat un incendiu la intrarea într-un liceu. În ziua grevei generale, protestatarii au continuat să blocheze instituțiile de învățământ. Potrivit guvernului, peste 80 de școli au fost afectate. Sindicatele susțin însă că numărul acestora depășește 1.000, unele fiind blocate de protestatari, iar altele închise din dispoziția autorităților.

Sindicatele au cerut salarii mai mari și putere de cumpărare

Sindicatele reunite și tinerii au mobilizat sute de mii de manifestanți în toată Franța.

Protestatar: „Avem revendicările noastre. Acestea vizează în principal problemele legate de costul vieții. Noi, ca reprezentanți sindicali, avem o soluție pentru problemele legate de puterea de cumpărare: creșterea salariilor. Și astăzi nu am obținut o creștere salarială.”

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat că măsurile de securitate au fost „exact aceleași” ca pe 31 octombrie. Ceea ce înseamnă că au fost mobilizați 70.000 de polițiști și jandarmi pe întreg teritoriul Franței.

Pe de altă parte, traficul feroviar a fost serios perturbat, mai ales pe liniile regionale – îndeosebi în Île-de-France, regiunea Parisului.