Francezii au voie să mai meargă doar la magazin, la farmacie și la serviciu. Restricțiile țin 15 zile

”Niciodată în istoria Franței nu am fost nevoiți să luăm măsuri atât de drastice pe timp de pace. Nu veți mai putea să-i vedeți pe cei dragi sau să vă desfășurați rutina zilnică. Suntem în război sanitar”, a declarat Macron.

Doar ieșirile la supermarket, farmacii și la locul de muncă vor fi permise. Toți cei care pot lucra de acasă vor face acest lucru.

Poliția și armata vor fi pe stradă pentru a se asigura că toată lumea respectă regulile. Cei care le încalcă vor primi sancțiuni, a mai precizat Macron.

'We're talking about limiting ones contact as much as possible.'

France's President Emmanuel Macron announces further measures, saying from Tuesday transport will be heavily reduced and family meetings will no longer be allowed.

